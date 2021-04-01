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В крупное ДТП на Садовом кольце попал автомобиль блогера Эдварда Била

Алена Миронова
14:42 01.04.2021
Блогер рассказал, что в момент аварии за рулем его машины находился его друг, а сам он прибыл на место происшествия, чтобы разобраться в произошедшем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Автомобиль Audi RS 6 Avant, принадлежащий блогеру Эдварду Билу, попал в крупную аварию на Садовом кольце в Москве.

Сам блогер рассказал, что в момент ДТП за рулем его машины находился его друг, а сам он только прибыл на место аварии, чтобы разобраться в произошедшем. Он также добавил, что не знает, где в настоящее время находится его друг.

В Дептрансе Москвы подчеркнули, что с января текущего года удалось зафиксировать более 400 нарушений скоростного режима данным транспортным средством - штрафы выписаны не были по причине того, что машина в января была снята с учета и ездила по подложным номерам.

«Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоматериалы, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы»‎, - сообщило ведомство в Telegram.

Участниками массового ДТП стали пять автомобилей. В результате происшествия пострадала женщина, водитель Volkswagen — она находится в реанимации.

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