Названы главные продукты для здоровья зубов, кожи и волос

Сбалансированный рацион является более эффективным для здоровья и улучшения состояния зубов, кожи и волос, чем употребление отдельных витаминов и минералов. Об этом заявила радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

Как рассказала специалист, необходимые для поддержания нормального состояния здоровья кислоты омега-3 присутствуют в орехах, семенах, ореховой пасте и растительном масле, но употреблять эти продукты следует учитывая их повышенную калорийность.

«Орехи, семена или ореховая паста полезны для кожи, зубов и волос. Там содержатся незаменимые омега-3 кислоты. Но это очень жирные продукты, поэтому порции должны соответствовать вашему суточному калоражу. Растительные масла также полезны для волос и кожи, там тоже есть омега-3», – сказала врач.

Кроме того, Нефедова добавила, что орехи и бобовые могут также служить «заменителем» мяса. Рыбу же диетолог рекомендует употреблять 4 раза в неделю.

«Рыбу желательно есть четыре раза в неделю. Та же сельдь – недорогой и питательный вариант, она не обязательно должна быть соленой. Это могут быть даже консервы, хотя они менее полезны», – отметила специалист.

Большим плюсом рыбных консервов является то, что в них высокое содержание кальция, который необходим для здоровья зубов и волос, объяснила Нефедова. Витамины А и Е, полезные для кожи, присутствуют в печени, овощах и фруктах желтого и красного цвета, а также в авокадо.

Также нутрициолог отметила важность разнообразного питания. Кроме перечисленных выше продуктов, она посоветовала есть различные овощи и фрукты, крупы и хлеб.

«БАДы контролируются меньше, чем фармакология. Очень сильно развит маркетинг, и люди их воспринимают как нечто такое, что можно съесть сколько угодно. На самом деле это не так. Надо воспринимать их так же, как лекарственные препараты. Интоксикация может быть ужасной, а последствия – очень плохими», – предупредила она.

Специалист рекомендует сдать анализы, чтобы узнать, в каких витаминах в действительности нуждается организм, и только потом покупать такую продукцию в аптеке.