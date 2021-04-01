На Садовом кольце в Москве произошло массовое ДТП

На Садовом Кольце в Москве произошло ДТП, участниками которого стали пять автомобилей. По предварительным данным, виновник аварии скрылся с места.

В результате инцидента пострадавшими оказались как минимум два человека. Спасатели пытаются вытащить их из разбитых автомобилей, пишет BAZA.

В результате инцидента перекрыта внешняя сторона Садового кольца. Для движения открыт один левый ряд.

Про предварительным данным, виновником аварии является известный блогер Эдвард Бил.