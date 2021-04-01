Борисов назвал Кубу ключевым партнером России в Латинской Америке

Москва и Гавана намерены приумножить достижения, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов, который сейчас находится с визитом на Кубе, где состоялось заседание российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Участники обсудили условия взаимодействия двух стран в области экономики и промышленности. Кроме того, стороны достигли ряда договоренностей в кредитной сфере.

Российский вице-премьер подчеркнул, что Москва считает Кубу ключевым партнером в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна и ценит стратегический характер взаимодействия, которое базируется на принципах дружбы и взаимоуважения.