Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Борисов назвал Кубу ключевым партнером России в Латинской Америке

Светлана Иванова
13:53 01.04.2021
Характер взаимодействия двух стран базируется на принципах дружбы и взаимоуважения, уточнил российский вице-премьер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Guillermo Nova, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Москва и Гавана намерены приумножить достижения, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов, который сейчас находится с визитом на Кубе, где состоялось заседание российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Участники обсудили условия взаимодействия двух стран в области экономики и промышленности. Кроме того, стороны достигли ряда договоренностей в кредитной сфере.

Российский вице-премьер подчеркнул, что Москва считает Кубу ключевым партнером в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна и ценит стратегический характер взаимодействия, которое базируется на принципах дружбы и взаимоуважения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.