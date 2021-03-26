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Вице-премьер РФ Борисов провел выездное заседание совета технополиса «ЭРА» в Севастополе

Андрей Аркадьев
15:05 26.03.2021
Участники заседания обсудили перспективы работы Фонда развития технополиса «ЭРА» и основные правила финансирования инновационных проектов.
Вице-премьер РФ Борисов провел выездное заседание совета технополиса «ЭРА» в Севастополе
© Фото: era-tehnopolis.ru
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Выездное заседание совета Военного инновационного технополиса «ЭРА» Минобороны России состоялось сегодня в Севастополе. Мероприятие прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова на площадке Инновационного научно-технологического центра «Гранит».

В ходе заседания участники обсудили перспективы работы Фонда развития технополиса «ЭРА» и основные правила финансирования инновационных проектов. Фонд будет оказывать поддержку на всех этапах реализации инициативных проектов: от структурирования сделки до выделения финансирования и дальнейшего сопровождения.

Также участники Совета оценили перспективы сотрудничества и совместной работы дизайн-центров микроэлектроники, создаваемых на базе инновационного НТЦ «Гранит» и ВИТ «ЭРА».

Представитель руководства госкорпорации «Ростех» выступил с докладом об особенностях организации взаимодействия с технополисом при проведении совместных научных исследований.

Совет рассмотрел заявки, поступившие от ПАО «Компания Сухой», АО «Рязанский радиозавод» и ПАО НПО «Стрела» на получение статуса Участник Технополиса, а также заслушал отчет компании «ОПК 4.0» о промежуточных результатах работы на площадке ВИТ «ЭРА».

В работе Совета также приняли участие начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, начальник Военного инновационного технополиса «ЭРА» генерал-лейтенант Владимир Ивановский, а также представители Военно-промышленной комиссии РФ, руководство ГК «Росатом», АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», Фонда перспективных исследований, «Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Департамента инноваций и перспективных исследований Минобрнауки России, Минпромторга России и другие члены Совета технополиса.

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