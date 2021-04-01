Новые защитники: почти 135 тысяч человек пополнят ряды Вооруженных сил в рамках весеннего призыва

Сегодня в России начался весенний призыв. Ряды Вооруженных сил РФ пополнят почти 135 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

Призывная кампания пройдет при соблюдении всех санитарных мер по коронавирусу. Военные комиссариаты, призывные и сборные пункты полностью подготовлены - обеспечены бесконтактными термометрами, масками, перчатками и средствами дезинфекции.

К работе с призывниками допущены только те сотрудники, кто прошел вакцинацию либо уже переболел и имеет антитела. Все новобранцы пройдут тестирование на COVID-19 на сборном пункте и по прибытии в воинскую часть.