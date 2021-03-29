Почти 135 тысяч человек призовут в Российскую армию этой весной
Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Весной 2021 года на военную службу в России призовут почти 135 тысяч человек. Соответствующий указ о весеннем призыве подписал президент РФ Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно указу, в армию будут призваны 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет в период с 1 по 15 апреля.
Ранее в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ рассказали о вакцинации призывников. Сообщалось, что весенний призыв пройдет с соблюдением всех мер безопасности.