Путин и Алиев оценили обстановку в Карабахе

Российский президент Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. Главы государств обратили внимание, что в регионе неукоснительно соблюдается режим прекращения огня, а сама обстановка в целом отличается стабильностью.

Вопросы по Нагорному Карабаху, а также ряд других актуальных тем двусторонней повестки дня Путин и Алиев затронули в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подтвержден взаимный настрой на продолжение укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, продвижение взаимовыгодных проектов», - говорится в сообщении.

Собеседники также условились о дальнейших контактах.

Кроме того, в ходе диалога стороны обсудили вопрос сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.