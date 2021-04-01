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Путин и Алиев оценили обстановку в Карабахе

Светлана Иванова
13:31 01.04.2021
В регионе неукоснительно соблюдается режим прекращения огня, отметили главы России и Азербайджана в ходе телефонной беседы.
Путин и Алиев оценили обстановку в Карабахе
© Фото: Мурад Оруджев, РИА Новости
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Российский президент Владимир Путин обсудил со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. Главы государств обратили внимание, что в регионе неукоснительно соблюдается режим прекращения огня, а сама обстановка в целом отличается стабильностью.

Вопросы по Нагорному Карабаху, а также ряд других актуальных тем двусторонней повестки дня Путин и Алиев затронули в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Подтвержден взаимный настрой на продолжение укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, продвижение взаимовыгодных проектов», - говорится в сообщении.

Собеседники также условились о дальнейших контактах.

Кроме того, в ходе диалога стороны обсудили вопрос сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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