В стране и мире Захарова отреагировала на протесты в Грузии из-за поездки Познера Алена Миронова Из-за визита журналиста в ночь на четверг, 1 апреля, в стране прошли акции протеста. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Читайте нас на: Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг визита в Грузию российского телеведущего Владимира Познера. «Пути демократии нецивилизованны: идем дорогой трудной мы в город изумрудный», - написала дипломат в Facebook. Напомним, ведущий прибыл в столицу Грузии для того, чтобы отпраздновать свой день рождения. Протестанты выступили с заявлением, что из-за непризнания Познером территориальной целостности Грузии его присутствие в стране неприемлемо, и устроили митинг у гостиницы, в которой остановился телеведущий. Из-за произошедшего Познер принял решение вернуться в Россию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика