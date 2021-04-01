Захарова отреагировала на протесты в Грузии из-за поездки Познера
Из-за визита журналиста в ночь на четверг, 1 апреля, в стране прошли акции протеста.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг визита в Грузию российского телеведущего Владимира Познера.
«Пути демократии нецивилизованны: идем дорогой трудной мы в город изумрудный», - написала дипломат в Facebook.
Напомним, ведущий прибыл в столицу Грузии для того, чтобы отпраздновать свой день рождения. Протестанты выступили с заявлением, что из-за непризнания Познером территориальной целостности Грузии его присутствие в стране неприемлемо, и устроили митинг у гостиницы, в которой остановился телеведущий. Из-за произошедшего Познер принял решение вернуться в Россию.