Дерматолог рассказала о рисках, связанных с посещением солярия

Врач-дерматолог Екатерина Мокина поделилась со «Звездой» всеми нюансами, связанными с посещением солярия.

Так, эксперт отметила, что само по себе посещение солярия, конечно, для всех стало возможностью выглядеть красиво в любое время года, поскольку не у всех сейчас получается в условиях пандемии коронавируса путешествовать в какие-то жаркие страны.

«Солярий действительно придумали люди для того, чтобы избежать вредного воздействия солнечных лучей. Все лампы, которые в солярии - в принципе безопасны.Другое дело - мы не знаем, когда и как их меняют», - рассказала врач.

Мокина подчеркнула, что, в любом случае, часто посещать солярий нельзя.

«Если вы пошли раз в неделю - это буквально несколько минут. Если есть какие-то аллергические реакции или уже изначально большое количество родинок и они темные, будьте любезны не ходить в солярий, потому что это увеличивает вероятность перерождения каких-то родинок», - обратила внимание эксперт.

Прогулка на морском берегу на фоне южного солнца и три минуты в солярии, по словам врача, имеют абсолютно одинаковое воздействие.

«Увеличивается вероятность перерождения родинок из обычных в злокачественные - это уже доказанная теория и практика», - предупредила дерматолог.

Еще одним неприятным последствием может стать обезвоживание кожи и разрушение белка, в том числе коллагена и эластина, которые способствуют упругости и эластичности кожи. Это, в свою очередь, способствует появлению мелких морщин.

Само по себе ультрафиолетовое излучение также может вызвать и аллергическую реакцию. После пятиминутного пребывания в солярии может начаться дерматит, однако это уже индивидуальная реакция организма.