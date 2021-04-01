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Познер покинул Тбилиси из-за акций протеста

Светлана Головина
08:51 01.04.2021
Для безопасности журналиста в аэропорту были мобилизованы правоохранительные органы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Телеведущий Владимир Познер покинул Тбилиси, где в связи с его приездам начались акции протеста. Об это сообщает Первый канал Грузии.

По информации СМИ, журналист вылетел из страны на частном самолете. Для безопасности Познера и его гостей в международном аэропорту Тбилиси были мобилизованы правоохранительные органы.

«Российский журналист Познер и его гости покинули Грузию», - уточняется в сообщении.

Телеведущий прибыл в Грузию, чтобы отметить день рождения. Однако недалеко от гостиницы, где он остановился, начались беспорядки. После этого Познера и его знакомых перевезли в другой отел, однако фасад  его здания протестующие закидали яйцами. Участники акции считают, что присутствие журналиста в Грузии неприемлемо, так как он не признает территориальную целостность страны.

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