Познер покинул Тбилиси из-за акций протеста

Телеведущий Владимир Познер покинул Тбилиси, где в связи с его приездам начались акции протеста. Об это сообщает Первый канал Грузии.

По информации СМИ, журналист вылетел из страны на частном самолете. Для безопасности Познера и его гостей в международном аэропорту Тбилиси были мобилизованы правоохранительные органы.

«Российский журналист Познер и его гости покинули Грузию», - уточняется в сообщении.

Телеведущий прибыл в Грузию, чтобы отметить день рождения. Однако недалеко от гостиницы, где он остановился, начались беспорядки. После этого Познера и его знакомых перевезли в другой отел, однако фасад его здания протестующие закидали яйцами. Участники акции считают, что присутствие журналиста в Грузии неприемлемо, так как он не признает территориальную целостность страны.