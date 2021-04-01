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Токсины и клещи: аллерголог предупредила об опасности домашней пыли

Светлана Иванова
12:08 01.04.2021
Речь идет о токсических веществах из внешней среды и клещах, обитающих в домашней пыли.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oleksiy Maksymenko, imageBROKER, Globallookpress
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Домашняя пыль может стать причиной развития аллергической реакции. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. Она уточнила, то аллергенами в этом случае становятся клещи, живущие в домашней пыли.

«Если мы говорим о домашней пыли, то, конечно, первая категория людей, кому она опасна, это аллергики. Конкретно существует аллергическая реакция на домашнюю пыль. Она так и называется. Аллергенами являются клещи домашней пыли, это специфические компоненты домашней пыли, биологические компоненты домашней пыли, которые и вызывают аллергию», - пояснила врач.

Она отметила, что заподозрить аллергию на домашнюю пыль можно по респираторным явлениям: зуду в носу, чиханию, выделению из носа, заложенности носа, особенно если она проходит в другом месте и наблюдается дома. Насторожить должен и сухой кашель.

Аллерголог указала, что этот диагноз легко диагностируется на приеме у специалиста. При этом, Аплетаева призвала не игнорировать проявления аллергии, напомним, что она приводит к воспалительному процессу, который может перейти в хроническое течение.

Мерами профилактики врач назвала регулярную влажную уборку, минимум, дважды в неделю. Иммунолог также указала, что в домашней пыли скапливаются не только клещи, но и вещества из внешней среды.

«Если мы живем в таком мегаполисе, как Москва или в другом городе густонаселенном, где очень много машин, даже в районах достаточно зеленых, все равно попадает при открытых окнах то, что находится в атмосфере, то, что скапливается от выхлопов машин, с каких-то предприятий и так далее», - отметила Аплетаева.

Она добавила, что это могут быть опасные для здоровья токсические вещества.

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