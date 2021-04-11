Польский политолог назвал два сценария будущего для Украины при войне в Донбассе

При развитии вооруженного конфликта на Украине возможны два варианта развития событий, однако полномасштабную войну страна проиграет при любом раскладе. Такое мнение высказал польский политолог Мацей Вишневский в эфире НТВ.

По мнению специалиста, даже локальное обострение приведет либо к смене власти, либо к распаду Украины. В первом случае новопришедшая власть будет состоять в дальнейшем в сотруднических отношениях с Россией.

Ранее в российском МИД заявили, что гипотетическое вступление Украины в НАТО может необратимо повлиять на государственность страны. Также было отмечено, что подобное развитие событий грозит серьезной эскалацией конфликта в Донбассе.