Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Виктория Ивашечкина
11:47 11.04.2021
По словам Евгения Тишковца, лишь в следующий четверг температура в регионе немного понизится до апрельской нормы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде» о том, какую погоду стоит ждать москвичам на грядущей неделе. По словам синоптика, в столичном регионе с субботы, 10 апреля, наступила настоящая весна.

«Был осуществлен переход в устойчивую фазу среднесуточной температуры. С этого момента наступает настоящая весна. Сегодня позиция антициклона только увеличивается, благодаря мощному притоку солнечного тепла. В столице температура воздуха повысится до плюс 16-18, в Подмосковье 14-19 тепла. Это как минимум на 7 градусов выше нормы. Такие показатели соответствуют майским», - отметил Тишковец.

По словам метеоролога, с следующий понедельник произойдет небольшой сброс тепла и солнечных лучей.

«Плюс 5 ночью, днем плюс 13-18 градусов. Во вторник (2-7 тепла ночью, днем плюс 22) и среду (плюс 5-10, а в дневные часы плюс 18-23) мы выйдем на пик потепления. Это уже явка на начало июня. В четверг немного похолодает до 15-20 со знаком плюс. Придет холодный фронт, потоки воздуха сменятся с теплых южных на холодные северо-восточные. В пятницу уже плюс 1-6 ночью, днем плюс 9-14», - объяснил синоптик.

По словам метеоролога, в следующие выходные ночью столбики термометров понизятся до околонулевой отметки, а днем ожидается 9-14 градусов выше нуля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:55 В стране и мире
Гибель ребенка на Донбассе квалифицировали как теракт
12:25 В стране и мире
В Кольском заливе обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны
10:39 Эксклюзив
Видео
Космонавт рассказал, что произойдет с шаттлом при отклонении от курса
09:48 В стране и мире
Собянин заявил, что вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше»
06:40 В стране и мире
Россиянам напомнили о возможности досрочного выхода на пенсию
Популярное
Популярное
Видео
«Только резать»: специалист объяснил, как спасают космонавта без сознания
Названа привычка, сокращающая жизнь на 28 лет
Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека
Видео
Названы заболевания, которые можно определить по запаху
Видео
В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.