Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде» о том, какую погоду стоит ждать москвичам на грядущей неделе. По словам синоптика, в столичном регионе с субботы, 10 апреля, наступила настоящая весна.

«Был осуществлен переход в устойчивую фазу среднесуточной температуры. С этого момента наступает настоящая весна. Сегодня позиция антициклона только увеличивается, благодаря мощному притоку солнечного тепла. В столице температура воздуха повысится до плюс 16-18, в Подмосковье 14-19 тепла. Это как минимум на 7 градусов выше нормы. Такие показатели соответствуют майским», - отметил Тишковец.

По словам метеоролога, с следующий понедельник произойдет небольшой сброс тепла и солнечных лучей.

«Плюс 5 ночью, днем плюс 13-18 градусов. Во вторник (2-7 тепла ночью, днем плюс 22) и среду (плюс 5-10, а в дневные часы плюс 18-23) мы выйдем на пик потепления. Это уже явка на начало июня. В четверг немного похолодает до 15-20 со знаком плюс. Придет холодный фронт, потоки воздуха сменятся с теплых южных на холодные северо-восточные. В пятницу уже плюс 1-6 ночью, днем плюс 9-14», - объяснил синоптик.

По словам метеоролога, в следующие выходные ночью столбики термометров понизятся до околонулевой отметки, а днем ожидается 9-14 градусов выше нуля.