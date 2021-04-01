Познер сообщил, что полиция Грузии защищает его от протестующих

Телеведущий Владимир Познер, приехавший в Тбилиси отметить свой день рождения, находится в безопасности под защитой полиции. Он отметил, что планировал улететь 3 апреля, но из-за протестов планы могут измениться.

«Я сейчас в гостинице. В безопасности... На сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше», - рассказал телеведущий в беседе с РИА Новости.

Вблизи гостиницы, в которой остановился Познер, начались беспорядки. По имеющейся информации, протестующим удалось отключить электроэнергию в здании. Агрессивные участники акции пытались прорваться через «живой щит» в помещение.