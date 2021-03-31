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Стычки оппозиционеров с полицией начались у здания гостиницы в Тбилиси, где остановился Познер

Анна Берестовая
23:53 31.03.2021
Российский журналист прибыл в Грузию отметить 87-летие.
Стычки оппозиционеров с полицией начались у здания гостиницы в Тбилиси, где остановился Познер
© Фото: Александр Шламов РИА Новости
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На территории Тбилиси вблизи гостиницы, в которой остановился приехавший отметить свой день рождения в Грузию Владимир Познер, начались беспорядки. Представители оппозиционных движений, пытающиеся выдворить журналиста из страны, вступили в противостояние с защищающей здание полицией.

По имеющейся информации, протестующим удалось отключить электроэнергию в гостинице. В настоящее время агрессивные участники акции совершают попытки прорваться через «живой щит» в помещение.

Ранее стало известно, что визит планирующего 1 апреля отпраздновать 87-летие в Тбилиси Познера в Грузию посчитали неприемлемым в ряде партий. Журналиста обвинили в нарушении моральных и правовых норм, в частности связанных с пандемией COVID-19. По данным «Интерфакса», в МВД Грузии подтвердили законность пребывания Познера в стране.

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