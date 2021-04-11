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В Иране назвали диверсией инцидент на ядерном объекте в Натанзе

Роман Захаров
18:56 11.04.2021
Власти Ирана заявили, что страна оставляет за собой право принять ответные меры в отношении исполнителей нападения.
В Иране назвали диверсией инцидент на ядерном объекте в Натанзе
© Фото: pixabay
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Инцидент на ядерном объекте в иранском Натанзе стал результатом диверсии. Такое заявление сделал вице-президент Ирана и руководитель Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи.

«Иран, осуждает это подлое действие и отмечает, что международное сообщество и Международное агентство по атомной энергии обязано противостоять такому ядерному терроризму», - приводит ISNA слова чиновника.

Салехи при этом подчеркнул, что Иран оставляет за собой право принять ответные меры в отношении исполнителей нападения.

Напомним, утром 11 апреля на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла нештатная ситуация в системе распределения энергии. Как позже сообщили в Организации по атомной энергии Ирана, ЧП не привело к человеческим жертвам или загрязнению окружающей среды. 

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