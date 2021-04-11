Бойня непримиримых: драка фанатов «Спартака» и «Локомотива» на стадионе в Москве попала на видео

Массовая драка футбольных фанатов произошла на стадионе в преддверии матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

На имеющихся в распоряжении «Звезды» кадрах видно, что потасовка началась на трибуне хозяев. Сначала в их сторону с гостевых рядов полетели различные предметы, а после фанаты пошли стенка на стенку.

За кадром слышно, как некоторые болельщики призывают своих «собратьев» к порядку, понимая, что в будущем такой инцидент грозит ограничениями для фанатов. Усмирить дерущихся помогли бойцы ОМОН, которые оперативно прибыли на трибуну и разделили два непримиримых лагеря живой цепью.