СМИ: инцидент в распределительной электросети произошел на ядерном объекте в Иране

На Иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии, передает агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии республики.

В результате происшествия никто не пострадал, заявил представитель организации Бехруз Камальванди . В настоящее время власти начали расследовать ситуацию, причины происшествия устанавливаются.