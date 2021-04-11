В Госдуме ответили главе Минобороны Германии на требование прекратить перемещение войск

Россия является суверенным государством, которое вправе перемещать собственные Вооруженные силы по своей территории и не обязана ни перед кем за это отчитываться. Об этом заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя недавнее высказывание главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ранее министр обороны Германии завила, что Москва должна прекратить перемещение войск на границе с Украиной.

«Если же структурам НАТО не хватает информации о нас, то винить в этом натовцы должны прежде всего самих себя. Договор по открытому небу, дававший возможность на законных основаниях проводить наблюдательные полеты, разрушен по вине США. Они вышли из ДОН, вынудили РФ сделать то же самое. Это произошло при экс-президенте США Дональде Трампе, а сейчас, при Джо Байдене, США уничтожают даже гипотетическую возможность возвращения в договор, утилизируя предназначенные для инспекций летательные аппараты», - пояснила Панина в беседе с РИА Новости.

Заявления в аналогичном ключе сделал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что перемещение войск внутри страны - личное дело России, которое ни у кого не должно вызывать обеспокоенности.

Ситуация в Донбассе резко обострилась на днях. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил рост числа вооруженных провокаций со стороны ВСУ, использование киевскими силовиками запрещенного минскими соглашениями вооружения, а также стягивание большого количества бронетехники и личного состава к линии разграничения. В ДНР заявили, что готовы к любому варианту развития событий и смогут дать отпор Киеву в случае агрессии с его стороны.