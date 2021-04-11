В Кремле назвали опасной для России ситуацию на Украине

Ситуация на Украине, где «вот-вот может возобновиться гражданская война», потенциально опасна для России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», - заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее ситуацию на российско-украинской границе обсудили президент Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Песков опроверг утверждения, что канцлер потребовала от Москвы свернуть военное усиление на границе.

«Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ... И на это последовали соответствующие разъяснения главы государства», - уточнил представитель Кремля.

По словам Пескова, «Россия никогда и ни для кого не представляла угрозы», а перемещение войск в пределах национальных границ - личное дело России, которое «не должно ни у кого вызывать обеспокоенности».

По мнению пресс-секретаря, именно необдуманные действия киевских официальных властей привели к госперевороту и образованию двух самопровозглашенных республик, началу гражданской войны на Украине и гибели тысяч человек в вооруженном конфликте на юго-востоке страны.