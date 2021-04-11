Не получившие серьезных травм в ДТП в Турции россияне доставлены в отель

Россияне, пострадавшие в ДТП с автобусом в Турции и не получившие серьезных травм, доставлены в отель. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Ростуризм.

Также, по информации издания, три человека в состоянии средней тяжести пока продолжают находиться в госпитале.

Авария произошла утром 10 апреля на трассе Конья-Аксарай. Автобус с 32 туристами из РФ, ехавший из Антальи в Каппадокию на фестиваль воздушных шаров, съехал в кювет, а затем перевернулся. По предварительным данным, причиной ДТП стали плохая видимость и обледеневшая дорога, из-за чего водитель не справился с управлением. В результате инцидента двадцать шесть человек пострадали, одна женщина погибла. Трое пострадавших были доставлены в больницу.