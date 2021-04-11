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Посольство РФ в Турции уточнило информацию о пострадавших в ДТП с автобусом

Олеся Степакова
12:28 11.04.2021
В результате происшествия 26 человек пострадали, одна женщина погибла.
Посольство РФ в Турции уточнило информацию о пострадавших в ДТП с автобусом
© Фото: ТРК "Звезда"
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Трое россиян, пострадавших накануне в ДТП с автобусом в Турции, остаются в больнице. Сообщили РИА Новости в посольстве РФ. В дипмиссии уточнили, что угрозы для их жизни нет.

Напомним, что авария произошла 10 апреля утром. Автобус с 32 россиянами, ехавший из Антальи в Каппадокию на фестиваль воздушных шаров, попал в ДТП на трассе Конья-Аксарай, которая оказалась непривычно заснеженной для этого времени года.

Предварительная причина аварии - водитель не справился с управлением из-за обледеневшей дороги и плохой видимости. Транспортное средство повело, оно съехало в кювет и перевернулось. В итоге двадцать шесть человек пострадали, одна женщина погибла. Трое пострадавших были госпитализированы.

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