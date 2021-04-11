Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ветеринар рассказал, как бороться с ожирением у животных

Роман Захаров
15:50 11.04.2021
По словам специалиста Максима Щугорева, главный принцип здесь - не перекармливать своего питомца.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Max Baskakov, Unsplash
Читайте нас на:

Если в рационе животного нарушить баланс углеводов, белков и клетчатки, то это может привести к ожирению. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-ветеринар Максим Щугорев.

При этом специалист подчеркнул, что данный принцип одинаков абсолютно для всех видов животных.  

«Если нарушать потребление углеводов, клетчатки, белка, то будет ожирение... Животные толстеют либо от переедания нормального, сбалансированного рациона, но просто от превышения его количества, либо от нарушения баланса рациона. Как и мы. Если собаку, кошку, тигра, гиппопотама перекармливать вкусняшками, то будет то же самое, что и с человеком, который ест пирожки на утро - по 20 штук», - объяснил ветеринар.

Ранее сообщалось, что в Таиланде власти приняли решение изъять у местного жителя обезьяну для того, чтобы спасти ее. Дело в том, что мужчина сильно откормил своего питомца, и тот начал весить в два раза больше нормы. Врачи-ветеринары, оценив состояние здоровья примата, решили незамедлительно посадить его на диету. Фото толстой обезьяны были опубликованы в социальных сетях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:38 В стране и мире
В Роспотребнадзоре предупредили о пробуждении клещей
13:33 В стране и мире
Бастрыкин взял на контроль дело о хищении денег у дочери Чкалова
12:55 В стране и мире
Гибель ребенка на Донбассе квалифицировали как теракт
12:25 В стране и мире
В Кольском заливе обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны
10:39 Эксклюзив
Видео
Космонавт рассказал, что произойдет с шаттлом при отклонении от курса
Популярное
Популярное
Видео
«Это смешно»: фольклорист оценила исследования украинских специалистов о том, что Россия «украла» трех богатырей
Видео
«Только резать»: специалист объяснил, как спасают космонавта без сознания
Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека
Видео
Названы заболевания, которые можно определить по запаху
Видео
В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.