Ветеринар рассказал, как бороться с ожирением у животных

Если в рационе животного нарушить баланс углеводов, белков и клетчатки, то это может привести к ожирению. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-ветеринар Максим Щугорев.

При этом специалист подчеркнул, что данный принцип одинаков абсолютно для всех видов животных.

«Если нарушать потребление углеводов, клетчатки, белка, то будет ожирение... Животные толстеют либо от переедания нормального, сбалансированного рациона, но просто от превышения его количества, либо от нарушения баланса рациона. Как и мы. Если собаку, кошку, тигра, гиппопотама перекармливать вкусняшками, то будет то же самое, что и с человеком, который ест пирожки на утро - по 20 штук», - объяснил ветеринар.

Ранее сообщалось, что в Таиланде власти приняли решение изъять у местного жителя обезьяну для того, чтобы спасти ее. Дело в том, что мужчина сильно откормил своего питомца, и тот начал весить в два раза больше нормы. Врачи-ветеринары, оценив состояние здоровья примата, решили незамедлительно посадить его на диету. Фото толстой обезьяны были опубликованы в социальных сетях.