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В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну

Иван Линдеманн
15:32 27.03.2021
Из-за нездоровой пищи вместо положенных 10 килограммов она стала весить вдвое больше.
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
© Фото: jiveDurkey, Twitter
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В Таиланде власти решили спасти очень толстую обезьяну и конфисковали ее у хозяина. Дело в том, что он откормил животное до предела. Вместо положенных 10 килограммов она стала весить вдвое больше.

© jiveDurkey, Twitter

Как пишет The Sun, трехлетний примат жил на рынке в Бангкоке, и посетители часто угощали его нездоровой пищей. В результате люди, обеспокоенные состоянием здоровья обезьяны, пожаловались в Центр защиты дикой природы.

© jiveDurkey, Twitter

Его специалисты навестили животное. У примата обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, которые возникли из-за лишнего веса. Теперь обезьяну посадят на строгую диету и заставят заниматься физическими упражнениями, после чего выпустят на волю.

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