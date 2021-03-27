В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Из-за нездоровой пищи вместо положенных 10 килограммов она стала весить вдвое больше.
© Фото: jiveDurkey, Twitter
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В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Из-за нездоровой пищи вместо положенных 10 килограммов она стала весить вдвое больше.
© Фото: jiveDurkey, Twitter
|
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