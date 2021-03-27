В стране и мире В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну Иван Линдеманн Из-за нездоровой пищи вместо положенных 10 килограммов она стала весить вдвое больше. © Фото: jiveDurkey, Twitter Читайте нас на: В Таиланде власти решили спасти очень толстую обезьяну и конфисковали ее у хозяина. Дело в том, что он откормил животное до предела. Вместо положенных 10 килограммов она стала весить вдвое больше. © jiveDurkey, Twitter Как пишет The Sun, трехлетний примат жил на рынке в Бангкоке, и посетители часто угощали его нездоровой пищей. В результате люди, обеспокоенные состоянием здоровья обезьяны, пожаловались в Центр защиты дикой природы. © jiveDurkey, Twitter Его специалисты навестили животное. У примата обнаружили серьезные проблемы со здоровьем, которые возникли из-за лишнего веса. Теперь обезьяну посадят на строгую диету и заставят заниматься физическими упражнениями, после чего выпустят на волю. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика