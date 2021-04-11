В Роспотребнадзоре предупредили о пробуждении клещей

В московском регионе начали просыпаться клещи. Из-за резкого потепления возможна нежелательная встреча с этими членистоногими, предупредил завлабораторией природно-очаговых инфекций ЦНИИ Роспотребнадзора Александр Платонов.

«Исходя из теории, они должны были начать вести активную жизнь. Это происходит, когда среднедневная температура равняется семи градусам. Сейчас как раз так и есть в Московской области. Отчасти это совпадает, когда полностью сходит снег в лесу», - заявил Платонов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт посоветовал самостоятельно снимать клеща, если рядом нет медицинского учреждения. Так меньше шансов заразиться одной их инфекций, которые переносят эти паукообразные.

Если рядом есть клиника - необходимо показаться к врачу. Специалисты правильно снимут клеща и отправят его на анализ, чтобы точно определить, является ли он носителем опасной инфекции.