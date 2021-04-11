Врач рассказал, что нужно делать при укусе клеща
Чтобы защититься от клещей, требуется выполнять ряд профилактических мер, но если укус все же произошел, стоит обратиться за медицинской помощью. Об этом РИА Новости рассказал врач-терапевт Николай Долдо.
Специалист рекомендует для предупреждения укусов надевать светлую одежду с длинным плотно прилегающим рукавом, штаны следует заправить в носки. Долдо также посоветовал применять химические средства для отпугивания клещей.
Терапевт заявил, что при нахождении в местах особого риска нападения клещей он каждые 15 минут осматривать кожные покровы и одежду. После возвращения необходимо тщательно исследовать все тело на наличие клещей.
«Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация», - сказал врач.
Если укус произошел, а обратиться в травмпункт нет возможности, следует осторожно удалить насекомое самостоятельно, при этом не сдавливая руками его тело. Нельзя действовать резко, и после завершения такой мини-операции кожные покровы следует обработать настойкой йода или спиртом.
«Удалив клеща, вы можете сохранить его для исследования на зараженность. Для этого поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой», - объяснил эксперт.
Долдо рассказал, что флакон нужно закрыть крышкой и держать его в холодильнике до момента доставки в лабораторию.