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Врач рассказал, что нужно делать при укусе клеща

Анна Назайкина
07:43 11.04.2021
Если укус произошел, а обратиться в травмпункт нет возможности, следует с осторожностью удалить насекомое самостоятельно.
Врач рассказал, что нужно делать при укусе клеща
© Фото: Erik Karits, Unsplash
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Чтобы защититься от клещей, требуется выполнять ряд профилактических мер, но если укус все же произошел, стоит обратиться за медицинской помощью. Об этом РИА Новости рассказал врач-терапевт Николай Долдо.

Специалист рекомендует для предупреждения укусов надевать светлую одежду с длинным плотно прилегающим рукавом, штаны следует заправить в носки. Долдо также посоветовал применять химические средства для отпугивания клещей.

Терапевт заявил, что при нахождении в местах особого риска нападения клещей он каждые 15 минут осматривать кожные покровы и одежду. После возвращения необходимо тщательно исследовать все тело на наличие клещей.

«Наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация», - сказал врач.

Если укус произошел, а обратиться в травмпункт нет возможности, следует осторожно удалить насекомое самостоятельно, при этом не сдавливая руками его тело. Нельзя действовать резко, и после завершения такой мини-операции кожные покровы следует обработать настойкой йода или спиртом.

«Удалив клеща, вы можете сохранить его для исследования на зараженность. Для этого поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой», - объяснил эксперт.

Долдо рассказал, что флакон нужно закрыть крышкой и держать его в холодильнике до момента доставки в лабораторию.

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