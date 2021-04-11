Дочь Юрия Гарина рассказала, какое качество помогло ему стать космонавтом

Внутреннее чувство времени, умение работать одинаково внимательно в любое время дня, а также способность быстро восстанавливать силы – именно эти качества помогли Юрию Гагарину, по словам его дочери Елены, стать космонавтом. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Ему неважно было, какое время суток, ему нужно работать», – поделилась воспоминанием Елена.

Эти особенности оказались полезными при подготовке к полету, так как при различных нештатных ситуациях, важно, чтобы «у человека были реакции одинаковые и в дневное, и в вечернее время суток», рассказала дочь Гагарина.

По ее словам, отец никогда не пользовался будильником, а не проспать ему помогали так называемые «внутренние часы». Юрию Гагарину, если он сильно устал днем, для отдыха хватало всего 40 минут сна. После чего он мог дальше идти на «работу, совещания, мероприятия», отметила Елена Гагарина.