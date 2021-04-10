Минобороны России обнародовало уникальные материалы к 60-летию первого полета человека в космос

Уникальные документы о первых российских космонавтах обнародовало Министерство обороны к 60-летию первого полета человека в космос. Документы представлены в специальном мультимедийном проекте «Земные орбиты покорителей космоса» на портале российского военного ведомства.
Космический корабль «Восток-1» с первым человеком планеты Земля на борту - гражданином Советского Союза, майором Юрием Гагариным - был выведен на околоземную орбиту 12 апреля 1961 года. Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы.
В новом мультимедийном разделе впервые опубликованы фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос - космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других. Рассказывают материалы Центрального архива Минобороны и о руководителях отечественной космической программы.
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