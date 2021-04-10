Вопросы истории Минобороны России обнародовало уникальные материалы к 60-летию первого полета человека в космос Анна Касаткина Среди впервые представленных документов - личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии первых космонавтов и руководителей космической программы СССР. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Уникальные документы о первых российских космонавтах обнародовало Министерство обороны к 60-летию первого полета человека в космос. Документы представлены в специальном мультимедийном проекте «Земные орбиты покорителей космоса» на портале российского военного ведомства. Космический корабль «Восток-1» с первым человеком планеты Земля на борту - гражданином Советского Союза, майором Юрием Гагариным - был выведен на околоземную орбиту 12 апреля 1961 года. Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы. В новом мультимедийном разделе впервые опубликованы фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос - космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других. Рассказывают материалы Центрального архива Минобороны и о руководителях отечественной космической программы. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Окунуться в героическую эпоху космических первопроходцев можно, прочитав собственноручно написанные ими автобиографии и воспоминания. Среди впервые представленных документов - удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок, проводов и теплых встреч. «Летать любит, летает смело и уверенно. В полетах смел, инициативен, настойчив», - такую характеристику получил Юрий Гагарин по выпуску из 1-го Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени К.Е. Ворошилова. Согласно выпускной аттестации на курсанта, общий налет на самолетах у будущего первого космонавта планеты составлял 166 часов, из которых 103 часа - на поршневых Як-18 и Як-18У, а 63 часа - на реактивных МиГ-15 и МиГ-15бис. Находясь на службе в 769-м истребительном авиационном полку с 1957 по 1959 год Гагарин налетал еще 265 часов, из которых 145 часов - полеты на реактивных истребителях. Данные цифры следуют из аттестации от 18 ноября 1959 года. Совершив первые полеты, Гагарин, Титов и Леонов продолжили свое образование. Заметка в послужных списках от 1968 года говорит о первом космонавте: «Окончил инженерный факультет Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского с дипломом по специальности пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели к ним». Судя по зачетной книжке Гагарина, которая значится под номером 1, большинство дисциплин (среди которых, например, было совершенно новое для того времени «радиоэлектронное оборудование космических аппаратов») он знал на «отлично». Единственный предмет, который требовал особого усердия от Юрия Гагарина, - высшая математика. По данному предмету у него на протяжении всей учебы значится стабильное «хорошо». © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В разделе представлено и почетное свидетельство от 6 июня 1977 года о присвоении планете №1772 имени GAGARIN. Этот документ был лично подписан первооткрывателем планеты астрономом Людмилой Черных. Любителям истории техники будет интересно в личном деле Алексея Леонова ознакомиться с авторским свидетельством космонавта на изобретение «тренажера ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта». Основные принципы этого устройства до сих пор применяются в космонавтике. Немало информации в новом проекте и о космонавтах первых отрядов, руководителях космической программы и наставниках покорителей космоса, многие из которых были офицерами-фронтовиками. Так, в разделе опубликованы документы из личного дела Георгия Берегового, который был слушателем-космонавтом первого отряда, а затем космонавтом второго. Свой первый полет на орбиту он совершил 26 октября 1968 года в возрасте 47 лет. До этого у него был славный служебный и боевой путь военного летчика. В 1941 году, через три дня после начала войны, он окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. Во время войны Береговой служил в штурмовой авиации. «Является молодым командиром звена, еще не имеющим достаточного опыта в воспитании подчиненных, но сам лично может служить примером для подчиненных во всех видах боевой подготовки», - говорится в опубликованной на командира звена старшину Берегового боевой характеристике от 23 октября 1942 года. Мастерство штурмовика Берегового подтверждается боевой характеристикой от 3 сентября 1943 года. В ней сообщается, что с 25 марта 1943 года на Воронежском фронте он произвел 28 боевых вылетов, из которых 15 раз водил группы от 6 до 9 единиц и все разы точно выводил на цель. В это время Береговой был заместителем командира эскадрильи 90-го гвардейского штурмового полка. К концу войны в воинском звании гвардии капитана он стал командиром эскадрильи с огромным боевым опытом и множеством наград. В частности, приказом от 14 января 1945 года был награжден орденом Отечественной войны I степени. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В разделе также представлены документы из личного дела фронтовика и летчика-испытателя Марка Галая. Хотя он не посещал орбиту планеты, в первом отряде космонавтов он стал инструктором-методистом по пилотированию космических кораблей. «За отличное выполнение боевых заданий награжден двумя орденами Красного Знамени, медалью "За Оборону Москвы" и имеет благодарность товарища Сталина», - говорится в его характеристике от декабря 1946 года. После войны майор Галай стал испытывать новый советский реактивный самолет. В 1957 году за испытания современной реактивной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Большую роль в подготовке космонавтов к первому полету сыграл другой участник Великой Отечественной войны - Николай Каманин. С июля 1942 года и до окончания войны он находился на фронте. «Под командованием генерала Каманина части корпуса прошли большой боевой путь. Находясь в составе 2-й воздушной армии на 1-м Украинском фронте, корпус начал боевые действия с Орловско-Белгородской операции и прошел с боями до Львова <…> части корпуса 7 раз отмечались приказом Верховного Главнокомандующего тов. Сталина как лучшие», - следует из аттестации от 1 июня 1945 года на командира 5-го штурмового авиационного Винницкого Краснознаменного ордена Суворова II степени, ордена Кутузова II степени Каманина. В опубликованном послужном списке Каманина за 10 января 1961 года в графе «должность» записано: «Заместитель начальника боевой подготовки по космосу». За успехи в работе на новом поприще он был также представлен к государственным наградам. В новом разделе на сайте Минобороны также представлены уникальные архивные материалы из личных дел участников войны летчиков-космонавтов Добровольского, Комарова, Феоктистова и Шаталова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика