В Кремле заявили, что РФ никогда не будет безучастной к русскоговорящим в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе. При этом страна не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут там.

«Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, представитель Кремля отметил, что сейчас в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договоренностей и активизация провокаций со стороны Украины.

«Заявления Киева о том, что минские соглашения уже чуть ли не бесполезный рудимент, вызывают недоумение не только в РФ, но и во Франции и ФРГ», - подчеркнул Дмитрий Песков.

При этом, как отметил представитель Кремля, у Франции и ФРГ есть определенные разногласия с РФ по Донбассу.

«Они хотят, чтобы Москва проявляла большую гибкость, но в целом позиции схожи», - объяснил Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, «никто не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что возобновление гражданской войны на Украине будет представлять угрозу для безопасности РФ.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что сейчас Украина превращается во взрывоопасный и потенциально нестабильный регион.