Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Конфликт в Донбассе ТЕГИ

В Кремле заявили, что РФ никогда не будет безучастной к русскоговорящим в Донбассе

Виктория Ивашечкина
14:19 11.04.2021
Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина отказывается выполнять минские договоренности и занимается провокациями на территории Донбасса.
В Кремле заявили, что РФ никогда не будет безучастной к русскоговорящим в Донбассе
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
Читайте нас на:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе. При этом страна не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут там.

«Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, представитель Кремля отметил, что сейчас в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договоренностей и активизация провокаций со стороны Украины.

«Заявления Киева о том, что минские соглашения уже чуть ли не бесполезный рудимент, вызывают недоумение не только в РФ, но и во Франции и ФРГ», - подчеркнул Дмитрий Песков.

При этом, как отметил представитель Кремля, у Франции и ФРГ есть определенные разногласия с РФ по Донбассу.

«Они хотят, чтобы Москва проявляла большую гибкость, но в целом позиции схожи», - объяснил Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, «никто не собирается двигаться к войне с Украиной, и никто не приемлет какую-то возможность такой войны».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что возобновление гражданской войны на Украине будет представлять угрозу для безопасности РФ.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что сейчас Украина превращается во взрывоопасный и потенциально нестабильный регион.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:33 В стране и мире
Бастрыкин взял на контроль дело о хищении денег у дочери Чкалова
12:55 В стране и мире
Гибель ребенка на Донбассе квалифицировали как теракт
12:25 В стране и мире
В Кольском заливе обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны
10:39 Эксклюзив
Видео
Космонавт рассказал, что произойдет с шаттлом при отклонении от курса
09:48 В стране и мире
Собянин заявил, что вторая волна реновации в Москве будет «круче и больше»
Популярное
Популярное
Видео
«Только резать»: специалист объяснил, как спасают космонавта без сознания
Названа привычка, сокращающая жизнь на 28 лет
Ученые обнаружили принципиальную неувязку в традиционной теории эволюции человека
Видео
Названы заболевания, которые можно определить по запаху
Видео
В особняк Вячеслава Зайцева приехали следователи
Новая сила природы меняет законы мироустройства: ученые обнаружили «пятый элемент»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.