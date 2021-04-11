В Госдуме отреагировали на призывы депутата ЕП усилить санкции против России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что глава Европейской народной партии фракции Европарламента Манфред Вебер, который ранее призвал усилить санкции против России, провокатор.
По словам депутата, в Европе уже давно поняли, что дальнейшая конфронтация с Россией не имеет никаких перспектив. При этом сегодня Западу, как считает Морозов, внимание нужно обратить на конфликт на Украине, передает RT.
«Сейчас международное сообществ должно сплотиться и оказать необходимое давление на киевский режим, для того чтобы не допустить дальнейшей эскалации военной напряженности в Донбассе», - отметил депутат.
Ранее глава ведущей фракции Европарламента Вебер, заявил о том, что США и Европе нужно отказаться от «дозированных санкций» в отношении РФ и перейти к более серьезным мерам.
При этом Вебер считает, что Россия якобы идет по пути опасных провокаций, а европейские государства выражают беспокойство. Такая ситуация, как считает Вебер, требует ответа со стороны западных стран.