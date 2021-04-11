В Европарламенте призвали изменить санкции в отношении РФ

Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что США и Европа должны начать действовать более серьезно в отношении России, а не вводить дозированные санкции. Об этом глава фракции заявил в интервью Funke.

Вебер считает, что Россия идет по пути опасных провокаций, а европейские государства выражают беспокойство. Такая ситуация, как считает Вебер, требует ответа со стороны западных стран.

«Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным», - заявил Вебер, уточнив, что реагировать должны и страны Европейского союза, и Штаты.

Одной из мер воздействия на Россию в случае эскалации ситуации, по словам лидера партии, может стать крупномасштабное замораживание счетов и отключение РФ от системы международных банковских переводов SWIFT.