Познер отказался комментировать произошедшее с ним в Тбилиси

Журналист Владимир Познер отказался комментировать произошедшее с ним в Грузии. В связи с начавшейся акцией протеста в Тбилиси он экстренно вылетел из страны утром 1 апреля.

«Я сейчас не даю интервью никому, извините!», - сказал телеведущей «Звезде» по прилету.

Познер прибыл в Тбилиси вечером 31 марта, чтобы отметить день рождения. Однако группа протестантов выступила с заявлением, что из-за непризнания телеведущим территориальной целостности Грузии, его присутствие в стране неприемлемо. Участники акции устроили митинг у гостиницы, где остановился Познер и забросали фасад здания яйцами.

В результате инцидента журналист принял решение вернуться в Россию и вылетел из международного аэропорта Тбилиси на частном самолете.