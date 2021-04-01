Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Познер отказался комментировать произошедшее с ним в Тбилиси

Светлана Головина
11:33 01.04.2021
Из-за визита журналиста в ночь на 1 апреля прошли акции протеста.
Познер отказался комментировать произошедшее с ним в Тбилиси
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Читайте нас на:

Журналист Владимир Познер отказался комментировать произошедшее с ним в Грузии. В связи с начавшейся акцией протеста в Тбилиси он экстренно вылетел из страны утром 1 апреля.

«Я сейчас не даю интервью никому, извините!», - сказал телеведущей «Звезде» по прилету.

Познер прибыл в Тбилиси вечером 31 марта, чтобы отметить день рождения. Однако группа протестантов выступила с заявлением, что из-за непризнания телеведущим территориальной целостности Грузии, его присутствие в стране неприемлемо. Участники акции устроили митинг у гостиницы, где остановился Познер и забросали фасад здания яйцами.

В результате инцидента журналист принял решение вернуться в Россию и вылетел из международного аэропорта Тбилиси на частном самолете. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.