В Роскосмосе сообщили о завершении заводских испытаний модуля МКС «Наука»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что заводские испытания многофункционального лабораторного модуля «Наука» были завершены в воскресенье, 11 апреля.

По его словам, новый российский модуль для Международной космической станции (МКС) успешно выдержал заводские испытания. Как отметил Рогозин, специалисты завода-изготовителя выдали разрешение на разборку схемы и перевод модуля в барокамер.

Гендиректор корпорации сообщил в своих соцсетях, что запуск модуля к МКС запланирован на лето текущего года. «Наука» станет одним из крупнейших модулей станции.

Ранее в Роскосмосе сообщили о подготовке к летным испытаниям МБР «Сармат». В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что работа над ракетой ведется активно и находится на завершающей стадии.