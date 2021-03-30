В Роскосмосе сообщили о подготовке к летным испытаниям МБР «Сармат»

Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» начнутся в ближайшее время. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на Королевских чтениях в Москве.

«Сейчас основная работа, которую предстоит сделать в ближайшее время, - это подготовка к летным испытаниям тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"», - приводит «Интерфакс» его слова.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что работа над ракетой «Сармат» ведется активно и находится на завершающей стадии.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Тактико-технические характеристики ракеты «Сармат» были впервые раскрыты на форуме «Армия-2019». Дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонны. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.

Длина ракеты составляет 35,5 метра, а ее диаметр - три метра. Масса топлива - 178 тонн. «Сармат» оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.