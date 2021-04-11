В России за сутки выявили 8 702 новых случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба, в России за последние 24 часа выявили 8 702 новых случая COVID-19 в 84 регионах. У 13% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса за сутки удалось 7 230 россиянам, скончались - 337.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 2 090 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 694 новых случая COVID-19. Далее следует Московская область - там за сутки количество инфицированных выросло на 574. Наименьшее число заболевших за сутки - в Ненецком автономном округе, республике Туве и Еврейской автономной области (1), а на Чукотке их вообще не обнаружено.

Напомним, что накануне сообщалось о 8 704 новых случаях инфицирования COVID-19. Таким образом, общее количество выявленных случаев коронавируса в России достигло 4 641 390. За весь период зафиксировано 102 986 летальных исходов, выздоровели 4 265 509 человек.