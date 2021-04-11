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Измотаны и на боку: космонавт Александров поделился воспоминаниями о своем первом полете

Владимир Расходчиков
12:06 11.04.2021
Из-за приземления в отдаленной местности ночью космонавтам Александру Александрову и Владимиру Ляхову пришлось самостоятельно искать способ выбраться из капсулы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Советник генерального директора РКК «Энергия», летчик-космонавт и дважды Герой СССР Александр Александров поделился в программе «Военная приемка» своими воспоминаниями о своем первом космическом полете. Тогда, 23 ноября 1983 года, Александров совместно с командиром космического корабля «Союз Т-9» Владимиром Ляховым приземлились в отдаленной местности, куда спасательная группа не могла добраться сразу.

«Мы приземлились, нас никто не встречает. Группа, которая должна была подлететь, не могла подняться, потому что высота тумана была, облачности, пятьдесят метров. И они не подлетели», - рассказал летчик-космонавт.

Приземление произошло ночью, после чего в «Союзе Т-9» активировался передатчик для пеленгации локации космонавтов, но спасателей все еще не было. Тогда Александр Александров и Владимир Ляхов решили самостоятельно выбираться из капсулы.

«Мы подождали минут пятнадцать-двадцать, делать нечего, командир вышел. Сами расстегнулись. Мы лежали на боку, аппарат лежал на боку. Вышел командир, а я поскольку висел, мне пришлось ждать, пока придут другие, чтобы меня отстегнуть, потому что, честно говоря, экипаж после посадки достаточно измотан», - вспоминает Герой СССР.

При управляемом спуске аппарата с космонавтами на Землю перегрузка обычно не превышает 6g. Но если система управления не справляется, то перегрузка может превышать 10g. Затем, при каждом раскрытии парашютов экипаж всем телом ощущает заметный рывок, и только после этого происходит удар о землю. Именно поэтому космонавты после приземления могут даже потерять сознание, тогда спасатели вынуждены буквально вырезать их из скафандра

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