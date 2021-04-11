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«Только резать»: специалист объяснил, как спасают космонавта без сознания

Владимир Расходчиков
10:21 11.04.2021
Спасатели проводят целый ряд мероприятий по спасанию космонавтов после приземления с орбиты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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При возвращении на Землю космонавты испытывают колоссальные перегрузки, а их организм дополнительно ослаблен из-за долгого воздействия невесомости на организм. Из-за воздействия этих и многих других негативных факторов существует вероятность, что вернувшиеся космонавты будут без сознания. Сотрудник центра подготовки космонавтов Сергей Герасименко показал в эфире программы «Военная приемка» что делают спасатели в этом случае.

«Расстегиваем то, что видим, карабины, сначала сверху, потом нижний карабин. Видим клапан, расстегиваем молнии. Если космонавт без сознания - остается только резать», - объяснил Герасименко. 

У космонавтов возникает множество проблем со здоровьем после возвращения с орбиты, особенно обостряются проблемы со зрением. По словам офтальмолога и профессора Татьяны Шиловой, глаз космонавта отличается от глаза здоровых людей из-за его профессиональных заболеваний от вредных воздействий на организм, как невесомость, светодиодное освещение, искусственный микроклимат.

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