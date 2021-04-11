«Только резать»: специалист объяснил, как спасают космонавта без сознания

При возвращении на Землю космонавты испытывают колоссальные перегрузки, а их организм дополнительно ослаблен из-за долгого воздействия невесомости на организм. Из-за воздействия этих и многих других негативных факторов существует вероятность, что вернувшиеся космонавты будут без сознания. Сотрудник центра подготовки космонавтов Сергей Герасименко показал в эфире программы «Военная приемка» что делают спасатели в этом случае.

«Расстегиваем то, что видим, карабины, сначала сверху, потом нижний карабин. Видим клапан, расстегиваем молнии. Если космонавт без сознания - остается только резать», - объяснил Герасименко.

У космонавтов возникает множество проблем со здоровьем после возвращения с орбиты, особенно обостряются проблемы со зрением. По словам офтальмолога и профессора Татьяны Шиловой, глаз космонавта отличается от глаза здоровых людей из-за его профессиональных заболеваний от вредных воздействий на организм, как невесомость, светодиодное освещение, искусственный микроклимат.