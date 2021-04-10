Снег, лед и скорость: что известно об аварии с российскими туристами в Турции

Утром в субботу, 10 апреля, в Турции перевернулся туристический автобус, в салоне которого находились российские граждане. Из транспортного средства в первые минуты после аварии те, кто пострадал не сильно, выбрались самостоятельно, помогая тем, кому повезло меньше.

Все произошло в 9.30 утра. Автобус с 32 россиянами, ехавший из Антальи в Каппадокию на фестиваль воздушных шаров, попал в ДТП на трассе Конья-Аксарай, которая оказалась непривычно заснеженной для этого времени года. Предварительная причина аварии - водитель не справился с управлением из-за обледеневшей дороги и плохой видимости. Транспортное средство повело, оно съехало в кювет и перевернулось. В итоге двадцать шесть человек пострадали, одна женщина погибла. Трое пострадавших были госпитализированы.

По предварительным данным, отдых организовал Pegas Touristik. Об этом свидетельствует и надпись на автобусе. Сама турфирма пока никак не комментирует случившиеся. За два часа до аварии с российскими туристами на этой же трассе случилось еще одно ДТП: автобус вез местных отдыхающих из Измира также в Каппадокию.

Сотрудники посольства России в Анкаре экстренно выехали на место, чтобы оказать консульскую помощь пострадавшим и выяснить все обстоятельства и подробности случившейся аварии. А турецкие полицейские опрашивают свидетелей и водителя. По словам очевидцев, он двигался на очень большой скорости для таких погодных условий.