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Диетолог рассказала, как работает антиэйдж-питание

Анна Берестовая
02:10 01.04.2021
Работать полезные для молодости вещества в пище будут, только если употреблять их регулярно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Диетолог Екатерина Александрова рассказала «Звезде», какое питание поможет продлить молодость организма. По ее словам, противовозрастными свойствами пищу наделяет богатство определенными микроэлементами.

«Нет антиэйдж продуктов, есть антиэйдж, скажем так, ингредиенты, микроэлементы. В любом продукте животного или растительного происхождения эти микроэлементы, как правило, содержатся в хорошей, доступной форме», - указала эксперт.

Врач подчеркнула, что работать полезные вещества в пище будут, только если употреблять содержащие их продукты регулярно. Антиэйдж ингредиенты, по словам медика, можно также добавлять в блюда дополнительно.

Александрова указала, что, к примеру, такой продукт как бразильский орех является самым богатым селеном продуктом на Земле. Два-три ореха, съеденных в день, покрывают потребность организма в этом веществе.

Диетолог также уточнила, насколько эффективным антиэйдж средством являются поливитаминные комплексы. По ее словам, производители таких комплексов обычно не придерживаются известных науке правил, определяющих хорошее усвоение полезных веществ.

«Нет сейчас, на сегодня каких-то идеальных поливитаминных комплексов», - сделала вывод Александрова.

Верно же организовать прием добавок могут разбирающиеся в данном вопросе антиэйдж-врачи. Они составляют план для пациентов, а задача проходящий терапию людей уже состоит в том, чтобы не пугаться горстки таблеток.

В заключении медик рекомендовала в 25-30 лет сделать паспорт здоровья, чтобы понять уровни своих гормонов и веществ. Микроэлементы же, которых не хватает в ежедневном рационе, такие как цинк, селен и витамин D, диетолог посоветовала начать принимать как можно раньше.

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