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Аварийный запас: что входит в набор выживания у космонавтов

Владимир Расходчиков
11:07 11.04.2021
Начальник управления центра подготовки космонавтов показал содержимое носимого аварийного запаса на случай возникновения аварийной ситуации при приземлении.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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При аварийной посадке космонавтов в спускаемой капсуле предусмотрен носимый аварийный запас, который содержит все необходимое для выживания в дикой местности. Летчик-космонавт РФ, начальник управления центра подготовки космонавтов и герой Российской Федерации Валерий Корзун рассказал и показал в эфире программы «Военная приемка», какая еда хранится в этом запасе и на сколько ее хватит космонавтам.

«Носимый аварийный запас, который уложен в корабле, используется экипажем в случае аварийной посадки. Это все на группу космонавтов. Единственное здесь отдельно, это питание, один брикет питания на одного человека на трое суток. То есть 3 брикета, которые они могут использовать. Вот деликатес, который я вам рекомендую отведать - это фруктовая палочка так называемая, здесь орех, фрукты», - рассказал космонавт. 

В список космических закусок также входят: сушеный творог, ирис, вафли, соль, перец, сахар, вода. Кроме еды и воды, в носимом аварийном запасе находятся: спички, аптечка, рыболовные снасти, рация, солнцезащитные очки, мерный стакан и ракетница. По словам Валерия Корзуна, космонавты также обеспечены и оружием.

«Самое страшное оружие, которое есть у нас, - это мачете, с которым можно идти на медведя, рубить деревья, копать землю», - рассказал Герой России.

В советские времена космонавты также носили при себе трехствольный пистолет-мачете ТП-82, с помощью которого могли охотиться, защищаться и пробираться через непроходимую местность. Но в настоящее время, по словам Валерия Корзуна, данное оружие является исключительно музейным экспонатом из-за изменений в законе о «незаконном обороте оружия». 

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