Пистолет-мачете: раскрыта судьба трехствольного пистолета для космонавтов

В СССР по инициативе летчика-космонавта Алексея Леонова был разработан особый трехствольный пистолет ТП-82 - два ствола калибра 12,5 мм и один - калибра 5,45 мм. Он предназначался для обороны от диких зверей и добычи пищи в местах приземления космонавтов. Также к прикладу был прикреплен мачете, с помощью которого можно было копать землю и пробиваться через заросшую местность.

В настоящее время у космонавтов при себе этого оружия нет, летчик-космонавт РФ и герой Российской Федерации Валерий Корзун рассказал в эфире программы «Военная приемка», что это связано с изменением законодательства о ношении оружия. Трехствольный пистолет не спасло даже то обстоятельство, что он был создан по особому заказу.

«А там произошла очень банальная ситуация. Вышел новый закон об оружии, в который забыли внести наш специальный космический пистолет, который был сделан по отдельному заказу. И когда вышел закон, естественно, никто повторно не пошел к министру для того, чтобы внесли этот пистолет в закон об оружии. Поэтому сразу попал под статью “незаконный оборот оружия”», - заявил Корзун.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в 2021 году оружие на случай приземления в лесистой местности все-таки будет включено в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов. Это будет новое оружие, которое придет на замену советскому трехствольному пистолету ТП-82.