В странах ЕАЭС могут ввести новые требования к сигаретам

Новые требования к сигаретам, в соответствии с которыми это табачное изделие должно быть самозатухающим, могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Как уточняется, проект распоряжения коллегии ЕАЭС направило Министерство здравоохранения РФ на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

«Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

В ведомстве заявили, что выступают за инициативы, направленные на снижение рисков жизни и здоровью населения. Как было отмечено, неосторожное обращение с сигаретами является частой причиной возгораний, которые нередко приводят к человеческим жертвам.

Ранее эксперт табачного рынка Максим Королев в разговоре со «Звездой» рассказал, каким образом скажутся новые требования на итоговой стоимости сигарет.