Названа примерная сумма ущерба от перекрытия Суэцкого канала Анна Берестовая На месте ведется тщательный подсчет трат на устранение последствий перекрытия. © Фото: dpa Globallookpress Ущерб от перекрытия Суэцкого канала, случившегося из-за блокировки пути контейнеровозом Ever Given, предварительно оценили в миллиард долларов. Такую сумму назвал глава администрации канала Усама Рабиа. Он обозначил, что на беспрерывную работу техники и судов, привлеченных для освобождения канала, уходит значительная сумма средств. Рабиа подчеркнул, что все траты будут тщательно подсчитываться. «Это то, что причитается государству по праву», - обозначил специалист. Как сообщил Рабиа телеканалу Sada el-Balad, сейчас прохода в очереди ожидают 179 судов. Пропустить все планируется до пятницы. Ранее сообщалось, что навигацию по Суэцкому каналу удалось успешно возобновить. Восстановить передвижение транспорта удалось благодаря снятию с мели судна Ever Given.