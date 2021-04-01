Названа примерная сумма ущерба от перекрытия Суэцкого канала

Ущерб от перекрытия Суэцкого канала, случившегося из-за блокировки пути контейнеровозом Ever Given, предварительно оценили в миллиард долларов. Такую сумму назвал глава администрации канала Усама Рабиа.

Он обозначил, что на беспрерывную работу техники и судов, привлеченных для освобождения канала, уходит значительная сумма средств. Рабиа подчеркнул, что все траты будут тщательно подсчитываться.

«Это то, что причитается государству по праву», - обозначил специалист.

Как сообщил Рабиа телеканалу Sada el-Balad, сейчас прохода в очереди ожидают 179 судов. Пропустить все планируется до пятницы.

Ранее сообщалось, что навигацию по Суэцкому каналу удалось успешно возобновить. Восстановить передвижение транспорта удалось благодаря снятию с мели судна Ever Given.