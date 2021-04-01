В Италии ввели обязательную вакцинацию медработников от коронавируса

Правительство Италии в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки вводит обязательную вакцинацию для медицинских работников. Решение принято на фоне волны негодования граждан из-за отказа персонала делать прививку.

Незадолго до этого в больницах было обнаружено несколько очагов заражения COVID-19, после чего число новых инфицированных резко увеличилось.

«Мера направлена на защиту медперсонала, пациентов, а также борьбу с нежеланием части населения проходить вакцинацию», - пишет Latribune со ссылкой на заявление правительства.

Отмечается, что обязательное прививание распространяется на средний персонал, в частности фармацевтов. В случае отказа от вакцинации сотрудникам грозит сокращение.