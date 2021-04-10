В стране и мире Опубликовано видео перехвата приближавшегося к границе РФ американского самолета Анна Назайкина Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ВВО. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министерство обороны РФ опубликовало видео перехвата самолета-разведчика RC-135 ВВС США, который приближался к Государственной границе России. Американское воздушное судно идентифицировал и сопроводил над акваторией Тихого океана экипаж российского истребителя МиГ-31. Как сообщалось ранее, после разворота RC-135 ВВС США от границы РФ российский боевой самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Также было отмечено, что МиГ-31 выполнял полет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика