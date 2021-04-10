В Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда в РФ снизится заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в России будет оставаться на текущем уровне и может даже снизиться к концу мая при условии, что россияне станут активнее прививаться и соблюдать меры по COVID-19. Об этом заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист также отметила, что колебания суточного количества инфицированных коронавирусом могут быть и в сторону увеличения, и в сторону уменьшения.

«Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих», - сказала Пшеничная.

Напомним, что накануне сообщалось о 9 150 выявленных за сутки случаев коронавируса в России. По данным оперштаба, всего в данный момент в стране выявили 4 623 984 случая COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 247 летальных исходов, выздоровели 4 248 700 человек.