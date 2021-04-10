«Зеленский поощряет»: на передовой ДНР рассказали о военных действиях

На передовой, недалеко от поселка Стылла юга самопровозглашенной республики ДНР военнослужащий с позывным «Узбек» рассказал о быте обычных солдат и регулярных военных действиях. Мужчина показал двухэтажные нары, на которых в перерывах между дежурством отдыхают военнослужащие.

По словам «Узбека», солдаты уделяют большое внимание быту, чтобы иметь возможность морально восстановиться.

Военный также прокомментировал посещение президента Украины Владимира Зеленского посещение Марьинки накануне. По словам «Узбека», политик поощряет военные действия, направленные на «истребление».

«Владимир Зеленский приехал в Марьинку поощрять действие военных. Потому что эти люди нацелены на истребление. Это гражданская война», - рассказал «Узбек».

Военный рассказал об отношении солдат к американцам, которые пребывают на территории ДНР. Напомним, ранее американская делегация во главе с военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт посетила позиции армии Украины в Донбассе и ознакомилась с обстановкой в регионе

По его словам, военнослужащие не боятся американцев. «Узбек» подчеркнул, что они являются такими же людьми и могут в любой момент умереть о пули.

«То, что они инструктируют, а НАТОвцы являются их инструкторами, это мы знаем давно», - отметил военный.

«Узбек» также прокомментировал то, что на одной из позиций украинских силовиков, которую в этот четверг посещал Владимир Зеленский, подняли флаг нацистской Германии. По словам военного, это делается ради хайпа.

«Они не только вывешивают украинский флаг, но и иногда американский флаг. На этом они ловят хайп. Они не стесняются этого. Если у них идеологические герои Степан Бандера, черно-красный флаг, то это у них ярый национализм», - отметил «Узбек».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел на линии соприкосновения целую ночь. Он пообщался с военнослужащими. По словам президента, с начала 2021 года в регионе погибли 26 украинских военных. По его словам, он продолжает выступать за перемирие в Донбассе.