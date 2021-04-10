«Смотрю, палата не та»: перенесший операцию в горевшем кардиоцентре в Благовещенске рассказал о своем самочувствии

Житель Амурской области, который перенес операцию на сердце прямо во время пожара в кардиоцентре Благовещенска, поделился со «Звездой» впечатлениями, а также рассказал о своем самочувствии.

Анатолий Ключкин рассказал, что обратился за медицинской помощью из-за болезненных ощущениях в груди, это был уже его третий визит к специалисту. Врач после осмотра заявил о необходимости госпитализации.

«Сказал, что сосуды забиты. Надо было делать операцию. Мне сказали “готовьтесь”. Повели на операцию. Я уже знал, где реанимация. Потом, когда очнулся, смотрю - палата не та. Не то место. А мне так интересно, спросить не могу», - рассказал он.

Через два дня, после того, как мужчина пришел в сознание после операции ему рассказали о случившемся и показали ролики в Сети.

«В сознание пришел, а разговаривать не можешь. Мне потом только через два дня сказали, что был в другой больнице и вот такая ситуация произошла. Мне стало не по себе. Вот так при горящем здании операцию делали. Они мне показали в интернете все это. Я потом сказал - не показывайте. Выздоровею, потом уже будем смотреть», - заявил он.

Также Ключкин отметил, что он не переживал по поводу предстоящей операции, однако он никак не мог ожидать, что она пройдет в таких экстремальных условиях.

«Я так-то не переживал, уже был настроен. Но просто, чтобы такое произошло...А если бы эта крыша обвалилась? Или что-то еще?», - поделился пациент впечатлениями.

Он также поблагодарил врачей, которые, несмотря на невероятно трудные условия работы, смогли успешно провести такое серьезное хирургическое вмешательство.

«Спасибо врачам. Молодые ребята, я не зря в них поверил. Все обошлось. Они сказали, что делали быстрее, чем надо. Но сделали все по плану. Просто им пришлось это побыстрее делать», - сказал мужчина.

Крючкин отметил, что после операции его самочувствие становится все лучше.

«Был как сбитый летчик, а теперь как гордый орел летать скоро буду», - заявил Ключкин.

Инцидент произошел 2 апреля. Известия о пожаре застали бригаду врачей во время проведения сложной операции. Медики приняли решение спасти пациента любой ценой. Аппарат искусственного кровообращения работал вместо сердца более часа. В это время отключилось электричество, и анестезиолог обеспечил подачу кислорода из баллонов. Операцию удалось завершить успешно, здание потушили.