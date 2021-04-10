Эксперт назвал способ защиты от телефонной прослушки

Наиболее важные разговоры по телефону следует вести с помощью простого кнопочного устройства, чтобы избежать прослушивания, заявил радио Sputnik эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Как утверждает специалист, такое средство связ вызовет большие затруднения у любителей подслушивать чужие телефонные разговоры, так как оно не взаимодействует с 3G и LTE и прочими современными сетями.

Вакулин предупредил, что современные телефоны способны «шпионить» за владельцами без их ведома, при условии, что во время установки некоторых приложений будет разрешен доступ к микрофону. Чтобы защититься от такого вмешательства, эксперт предложил сократить количество таких платформ, имеющих доступ к устройству записи.

«Если есть доступ (к микрофону. – Прим. ред.), то приложение может в любое удобное для него время включить микрофон и собирать информацию», — заявил он.

Ранее начальник отдела по противодействию мошенничеству IT-компании Алексей Сизов рассказал о правилах безопасности, которые позволят защитить данные на своем смартфоне от попадания в руки мошенников.